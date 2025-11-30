Nacionales

La ACP cerró el muelle de Gamboa por seguridad ante vertidos controlados

Redacción Web
30 de noviembre de 2025

Debido a los vertidos controlados en las represas de Madden, la Autoridad del Canal de Panamá ordenó el cierre del muelle de Gamboa.

La institución informó que la medida se implementa debido a que en el área se desarrollan actividades de limpieza de vegetación que ha sido arrastrada por las corrientes tras las constantes lluvias en la cuenca del Canal.

“Se solicita a la ciudadanía abstenerse de circular por el área porque podrían poner en riesgo su seguridad y, al mismo tiempo, obstaculizar los operativos de limpieza”, detalla la nota.

