La Alcaldía de Panamá entrega lentes a 31 estudiantes

Treinta y un estudiantes con necesidades visuales, de Chilibre asistieron a la sede del Hatillo para recibir lentes gestionados por la Alcaldía de Panamá, a través del programa “Niñez Sana que Brilla”.

La iniciativa organizada por la dirección de gestión social en comunidades de Panamá Norte, realizó previamente pruebas oftalmológicas que resultaron en una alta incidencia de problemas visuales entre los infantes.

Para la directora de Gestión Social, Lizbeth Cunningham, “proveer de lentes a niños de comunidades humildes es resolver una necesidad urgente que mejorará su calidad de vida en general”.

Las deficiencias visuales infantiles son uno de los principales causantes de problemas de aprendizaje ya que dificultan la lectura, el estudio, los juegos o prácticas deportivas y la visibilidad cotidiana.