La Alcaldía de Panamá lidera operativo de limpieza y cita a representantes de recicladoras en Pueblo Nuevo

La Alcaldía de Panamá lideró un operativo de limpieza y recolección de desechos en el corregimiento de Pueblo Nuevo, donde operan varias empresas recicladoras cuyos representantes fueron citados por las autoridades municipales, tras detectarse la formación de un vertedero clandestino en el sector.

La jornada se realizó de forma articulada con la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud, la Defensoría del Pueblo y la Junta Comunal de Pueblo Nuevo, con el objetivo de frenar la proliferación de los llamados “pataconcitos” que surgen por la inadecuada disposición de residuos en la zona, informó el municipio capitalino.

Yarelys Gómez, subdirectora de Resiliencia y Cambio Climático de la Alcaldía, advirtió sobre el impacto ambiental generado por estos puntos de acumulación. “Este tipo de acciones impacta negativamente en afluentes como el Río Abajo, ubicado a un costado de este vertedero improvisado, ya que los desechos terminan en el cauce y, finalmente, en nuestras costas”, señaló.

Gómez indicó que la Alcaldía de Panamá mantiene activo el proyecto de saneamiento diario en los ríos Matías Hernández y Río Abajo, así como en la franja del litoral Pacífico comprendida entre Amador y Costa del Este. Asimismo, la funcionaria recalcó que la estrategia municipal contempla acciones de educación ambiental y participación ciudadana para promover la correcta disposición de los desechos y avanzar en la recuperación de los recursos hídricos de la ciudad.