La Arquidiócesis advierte sobre misa de San Pío X y recuerda advertencia de excomunión

La Arquidiócesis de Panamá advirtió a los fieles sobre una convocatoria a una denominada “Santa Misa Tradicional”, promovida por la Fraternidad Sacerdotal San Pío X en La Chorrera para el próximo 9 de agosto.

En un comunicado, la Arquidiócesis señaló que esta actividad “no corresponde a una celebración de la Iglesia Católica en plena comunión con el Santo Padre y con los obispos”, por lo que no se ajusta a las orientaciones pastorales de la Conferencia Episcopal Panameña.

La Conferencia Episcopal Panameña exhortó a los fieles a no participar en las celebraciones ni acudir a los ministros de la Sociedad Sacerdotal San Pío X para recibir los sacramentos. Según la Iglesia, “estos deben recibirse en parroquias y comunidades que permanezcan en plena comunión con el Papa y el obispo diocesano”.

La Arquidiócesis también hizo referencia a un Decreto y una Nota Explicativa del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, fechados el 2 de julio de 2026. De acuerdo con el comunicado, la Santa Sede advirtió que los fieles laicos que se adhieran formalmente a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, bajo las condiciones previstas por el derecho canónico, incurren ipso facto en la pena de excomunión latae sententiae, al ser considerados cismáticos.

Asimismo, indicó que la Santa Sede exhortó a los fieles a abstenerse de participar en las celebraciones y actividades promovidas por dicha Fraternidad.