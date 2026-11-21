La Arquidiócesis de Panamá alertó a la ciudadanía sobre la circulación de anuncios falsos en redes sociales y plataformas digitales que utilizan la imagen y la voz del arzobispo, Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, para promocionar supuestos medicamentos y tratamientos médicos.

De acuerdo con un comunicado de la Arquidiócesis, estas publicaciones fraudulentas son elaboradas mediante herramientas de inteligencia artificial con el propósito de promocionar productos farmacéuticos, suplementos y remedios naturales.

Ante esta situación, la iglesia católica aclaró que ni Monseñor Ulloa ni la institución avalan, promocionan o comercializan este tipo de productos. Además, advirtió que estas prácticas buscan obtener beneficios económicos aprovechándose de la buena fe de las personas y pueden representar riesgos para la salud.

Por ello, hizo un llamado a la población a no dejarse engañar ni adquirir productos anunciados mediante estas publicaciones. Asimismo, recordó que sus comunicaciones oficiales se difunden únicamente a través de sus canales institucionales.

La Arquidiócesis también instó a los ciudadanos a denunciar y reportar estos contenidos en las plataformas correspondientes, con el fin de evitar que más personas sean víctimas de este tipo de engaños.