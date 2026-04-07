La Asamblea confirmó la designación de Isidro Carbonell como director de la LNB

El contador público autorizado y abogado Isidro Sigfrido Carbonell Olmos fue ratificado por el pleno de la Asamblea Nacional en el cargo de director general de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), en reemplazo de Saquina Jaramillo, quien renunció al puesto.

Carbonell fungía como secretario general de la Lotería antes de su designación por el Ejecutivo, y recibió para su nombramiento oficial 56 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

Carbonell se desempeñó como auditor interno en la Contraloría General de la República y director de Fiscalización del Financiamiento Político en el Tribunal Electoral entre 2022 y 2024.

El ascenso del funcionario se oficializó mediante el Decreto Ejecutivo n.º 10 del 12 de marzo de 2026, consignado por el Ejecutivo.