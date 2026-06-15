La Autoridad de Descentralización destina B/. 7.3 millones para 531 proyectos de agua en el país

La Autoridad Nacional de Descentralización (AND) informó que ha destinado B/. 7.3 millones para financiar 531 proyectos relacionados con el sector agua en distintos distritos y corregimientos del país.

De acuerdo con la entidad, las iniciativas son propuestas y ejecutadas por alcaldías y juntas comunales e incluyen la construcción y rehabilitación de acueductos rurales, sistemas de almacenamiento, mejoras en redes de distribución y otras obras vinculadas al acceso al recurso hídrico.

La AND indicó que los proyectos se desarrollan en comunidades que presentan limitaciones en el acceso al agua potable y otros servicios relacionados.

Según la información proporcionada por la entidad, el modelo de descentralización permite que los gobiernos locales presenten y ejecuten proyectos en sus respectivas jurisdicciones.

Los datos utilizados por la institución, basados en el XII Censo de Población y Vivienda 2023, señalan que más de 281 mil niños, niñas y adolescentes en Panamá viven sin acceso a una gestión segura del agua, lo que representa el 23% de la población infantil del país.

Se detalló que las mayores brechas se concentran en áreas rurales, comarcales y comunidades apartadas, donde la falta de infraestructura afecta el acceso al recurso hídrico.