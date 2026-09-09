La Comenenal pide al presidente Mulino un plan integral de salud y rechaza recurrir solo a especialistas extranjeros

La Comisión Nacional Médica Negociadora (Comenenal) dirigió una carta abierta al presidente José Raúl Mulino tras su anuncio de evaluar la contratación de especialistas extranjeros para el nuevo centro oncológico.

El gremio reconoce que la preocupación del mandatario es legítima, pero advierte que la crisis del sistema sanitario es estructural y no se resolverá con medidas coyunturales. Asimismo, cuestionan que el tema cobre relevancia únicamente en octubre (mes de la prevención del cáncer) y que esta iniciativa surja tras el planteamiento de un empresario de la medicina privada.

La Comenenal señala en la nota que Panamá no forma suficiente recurso humano en salud, al carecer de profesionales en las 50 especialidades médicas reconocidas, enfermeras especialistas y técnicos en las 58 profesiones conexas, aunado a la falta de presupuesto para cubrir la demanda existente. Agrega que la graduación de médicos generales en las universidades públicas,base para el posgrado, es insuficiente, mientras que el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) aducen iliquidez para nombrarlos, a la vez que los egresados de centros privados suelen rechazar traslados al interior y a zonas rurales. Actualmente, el país registra 230 médicos por cada 100,000 habitantes, cifra inferior a las de Costa Rica (310) y el Reino Unido (330).

La misiva también denuncia distorsiones en el modelo de atención. Desde hace más de dos décadas se inculcó la idea de que padecimientos comunes como la hipertensión, la diabetes y el asma deben ser atendidos por especialistas, a diferencia de países como Costa Rica, donde se gestionan mediante medicina general y equipos primarios de salud desde hace 38 años. En Panamá, la relación entre especialistas y médicos generales es de 1 a 1, mientras que la proporción entre médicos y enfermeras se sitúa en 1 a 0.94. A esto se suma la inequidad geográfica: el 87 % de los médicos trabaja en la capital (hasta 1 por cada 123 habitantes), mientras que el interior solo concentra el 13 % y las áreas de difícil acceso cuentan con apenas 1 por cada 5,000 pobladores.

Ante el anuncio de contratar especialistas extranjeros “mientras se forman los nuestros”, la Comenenal cuestiona si existe un plan de capacitación acelerada, cuándo iniciará y cuándo se cancelará la deuda pendiente con médicos internos, residentes y generales de regiones apartadas. Advierten que, sin un proyecto concreto, las promesas resultarán tan populistas como las de las últimas ocho administraciones. Asimismo, recordaron que estudios elaborados por funcionarios de la actual administración ya advertían sobre este déficit formativo, pero fueron desestimados por la falta de planificación y recursos financieros.

Finalmente, la Comenenal reiteró su disposición al diálogo sin imposiciones previas y sostuvo que una solución sostenible requiere voluntad política, planificación estratégica y un incremento presupuestario para el Minsa y la CSS. De lo contrario, advirtieron que el Estado terminará pagando a profesionales extranjeros honorarios que históricamente ha negado a los médicos nacionales. La carta está firmada por el Dr. Domingo Moreno.