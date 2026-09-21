La Contraloría detecta perjuicio de B/.116 mil en fondos del Cuerpo de Bomberos

La Contraloría General de la República determinó un perjuicio económico al Estado por B/.116,498.67 en el manejo de fondos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP).

Según el Informe de Auditoría Núm. 11-151-2026-DIAF-DAFO, el monto corresponde a un desembolso utilizado para la adecuación del Centro de Rehabilitación Femenina La Esmeralda, en Las Garzas, un gasto que, de acuerdo con la auditoría, no estaba relacionado con las competencias del Cuerpo de Bomberos.

La revisión abarcó el período comprendido entre el 2 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2024 e incluyó controles internos, documentos, cotizaciones, facturas y adquisiciones de equipos e insumos destinados a los servicios de atención médica, emergencias y rescate.

El informe relaciona el hecho con Roger Alberto Tejada Bryden, quien figura como expresidente del Patronato del BCBRP, y exministro de Gobierno.

Además del perjuicio económico, la auditoría identificó otras cuatro situaciones: el uso inadecuado del Decreto 377-2015-DMySC, incumplimientos de la ley que crea la entidad, ausencia de documentos fuente y activos fijos que no habían sido registrados.

Ante los hallazgos, la Contraloría recomendó remitir el informe al BCBRP, a la Procuraduría General de la Nación y al Tribunal de Cuentas para las actuaciones correspondientes