La Contraloría inspeccionó más de 2,000 vehículos estatales durante las fiestas patrias

Un total de 2,013 vehículos oficiales fueron inspeccionados por la Contraloría General de la República durante el operativo de fiscalización realizado en el marco de las festividades patrias, en 11 provincias y regiones del país.

De acuerdo con la entidad, 1,917 vehículos, equivalentes al 95.2%, cumplieron con las disposiciones vigentes sobre documentación e identificación. En tanto, se detectaron observaciones administrativas en 96 unidades: 86 presentaban faltas que no ameritaron retención y 10 fueron retenidas preventivamente por incumplimientos de mayor gravedad.

Las inspecciones se desarrollaron los días 2, 4 y 6 de noviembre, con la participación de 150 servidores públicos, entre fiscalizadores y personal de apoyo, distribuidos en 28 puestos de control fijo y 11 unidades móviles.

Entre las principales irregularidades detectadas figuraron placas vencidas o ausentes, falta de logotipos institucionales y problemas con documentos como pólizas de seguro, revisados y salvoconductos.

La Contraloría destacó que el nivel de cumplimiento aumentó 15.1 puntos porcentuales en comparación con el operativo de 2025, cuando se registró un 80.1%.