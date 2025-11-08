La CSS realiza primera cirugía cardíaca pediátrica

Leah Kamila, la niña de seis años que fue sometida a la primera cirugía cardíaca pediátrica con bomba de circulación extracorpórea en el Hospital Pediátrico de Alta Complejidad de la Ciudad de la Salud, ya fue dada de alta, informó la Caja de Seguro Social (CSS).

Tras la compleja intervención realizada por un equipo multidisciplinario de la CSS, la pequeña chiricana permaneció 12 días en recuperación en el Hospital Pediátrico de Alta Complejidad.

La niña fue intervenida a corazón abierto para corregir una condición cardíaca denominada Comunicación Interauricular (CIA).

"La cirugía fue todo un éxito. Leah Kamila está tranquila, ya puede comer, hablar y, sobre todo, verla reír de nuevo es una felicidad inmensa", expresó Jennifer, madre de la niña.

La noticia del alta médica tomó a la familia por sorpresa. "No lo esperábamos. La doctora Aida González, cardióloga, vino, la revisó y nos dijo: 'Se pueden ir; Leah puede salir, aunque con cuidados especiales'. Estamos felices de poder regresar juntos a casa", añadió emocionada la madre.

Hoy, jugar y disfrutar de una vida normal como cualquier niña ya no es un sueño para Leah Kamila: es una realidad. “Gracias a Dios podemos llevarla a casa y estar con ella”, dijo Jennifer al recordar los días de angustia y esperanza que vivieron desde que viajaron hace 16 días desde Chiriquí hasta la capital para iniciar este proceso médico.

La CSS indicó que esta exitosa cirugía no solo llena de alegría a Leah Kamila ya su familia, sino que también marca un antes y un después en la atención pediátrica en Panamá. Abre el camino para que otros niños panameños con afecciones cardíacas puedan ser operados dentro del país, sin necesidad de viajar al extranjero.