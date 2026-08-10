La élite militar de la región en los ejercicios Panamax 2026

Fuerzas de defensa y seguridad pública de 19 naciones participan en Panamá en el ejercicio multinacional PANAMAX 2026, enfocado en fortalecer la interoperabilidad y la capacidad colectiva para salvaguardar el Canal de Panamá y mantener la estabilidad regional.

Las operaciones de entrenamiento, desarrolladas en provincias como Colón, Panamá Oeste y el área de Panamá Pacífico, incluyen asaltos anfibios, inserciones en selva, abordajes en helicópteros Chinook y simulacros de combate con la participación de unidades especiales de Guatemala, Estados Unidos, República Dominicana, Belice, Panamá, Colombia y Ecuador.