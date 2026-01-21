La licitación de la basura en San Miguelito se cae otra vez

La licitación del consorcio Aseo Nacional, de la contratación en el distrito de San Miguelito, fue descartada, así lo comunicó ayer la alcaldía.

A través de una nota de prensa, la alcaldía explicó que “el consorcio conformado por las empresas Pronto Aseo S.A., Retraneq y Recicladora Nacional no cumple con los requisitos mínimos obligatorios exigidos en el pliego de cargos, por lo que su propuesta no avanzó a la etapa de evaluación bajo los criterios y la metodología de ponderación establecidos”.

Asimismo, la entidad destacó que entre las principales observaciones técnicas y administrativas se encontraron: la presentación de certificaciones de calidad ISO sin la traducción en español, inconsistencias y falta de acreditación de la experiencia mínima requerida del personal técnico clave, insuficiencia en la experiencia general del consorcio dentro de los últimos 15 días y deficiencias en las propuestas técnicas.

La entidad reveló que elevará dos consultas formales, una a la Procuraduría de la Administración y otra a la dirección General de Contrataciones Publicas, a fin de determinar las alternativas legales disponibles luego de que el proceso haya quedado desierto.

Demandas contra empresa Revisalud

El Municipio de San Miguelito presentó ayer tres querellas penales contra la empresa Revisalud por presuntos delitos ambientales, estafa y blanqueo de capitales.

Claudio Francis, director de asesoría legal del Municipio, afirmó que “las querellas penales presentadas contra la empresa recolectora Revisalud se fundamentan en presuntos delitos que afectan el patrimonio del Estado y daño ambiental en perjuicio de los contribuyentes del distrito”.

En este sentido, el representante del corregimiento de Belisario Porras, Javier Valverde, también denunció ayer, durante la sesión del Concejo Municipal de San Miguelito, un presunto intento de soborno relacionado con la empresa Revisalud.

Valverde manifestó que tres desconocidos se habrían presentado en su junta comunal con la supuesta intención de ofrecerle 100 mil dólares a cambio de apoyar la gestión de la empresa encargada del servicio de aseo. Según el representante, del monto total ofrecido, 20 mil dólares estarían destinados a los intermediarios y 80 mil dólares para él.