La Policía aprehende a 20 personas durante operativo en Panamá Este

La Policía Nacional informó que un total de 20 personas fueron aprehendidas durante la Operación Odiseo-Vigilancia, desarrollada este jueves 8 de enero en Panamá Este.

Según el reporte policial, se realizaron 51 allanamientos y se establecieron 22 puntos de control, lo que permitió la verificación de 7,701 personas.

Asimismo, añadieron que decomisaron un arma de fuego, 185 municiones, tres proveedores, dos armas de pellet, además de 135 sustancias ilícitas y siete indicios vinculados a investigaciones en curso.

A su vez, en materia de tránsito se colocaron 90 infracciones de tránsito, como parte de los controles efectuados para reforzar el orden y la seguridad vial en la zona.

Según la entidad, la Operación Odiseo-Vigilancia tiene como objetivo la desarticulación y debilitamiento de estructuras criminales dedicadas a delitos como homicidio, robo y tráfico de sustancias ilícitas, reafirmando el compromiso institucional de garantizar la seguridad ciudadana en el país.