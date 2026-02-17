La Policía aprehende a 239 personas

En las últimas 24 horas, la Policía Nacional aprehendió a 239 personas, de las cuales 89 fueron por oficio, 47 por faltas administrativas, 11 en flagrancia y cuatro por microtráfico.

Según detalló la policía en un comunicado, se realizaron 16 diligencias de allanamiento y se decomisaron dos armas de fuego, 36 municiones, 24 paquetes de droga, además, se recuperaron cuatro vehículos con denuncia de robo.

En materia de tránsito, se colocaron 1,226 boletas, por diversas infracciones, de las cuales 151 fueron por exceso de velocidad, 70 por luces inadecuadas, 33 por licencias vencidas, 22 por embriaguez comprobada y 11 por uso de celular mientras se conducía. Asimismo, se remolcaron 54 vehículos por diversas causas.