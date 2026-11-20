La Policía Nacional anunció que hizo efectiva la aprehensión de Joel Saldaña Hernández en el corregimiento de Las Garzas, en el distrito de Panamá, en la provincia de Panamá, quien figuraba en la lista de los más buscados por las autoridades, por su presunta vinculación con el delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de pandillerismo agravado.

La entidad señaló que la acción forma parte de las operaciones de búsqueda y captura que desarrolla la institución policial para ubicar a personas requeridas por la justicia y llevarlas ante las autoridades competentes.

Se informó que el aprehendido será puesto a órdenes de las autoridades correspondientes para los trámites legales respectivos.