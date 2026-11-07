La Policía arrestó a 131 personas en operativos realizados en las últimas 24 horas

La Policía Nacional reportó el arresto de 131 personas en las últimas 24 horas.

Según el balance oficial, 86 fueron por oficio, 35 por faltas administrativas, 8 en flagrancia y 2 por microtráfico. En el mismo periodo se realizaron 71 allanamientos y se incautaron 4 armas de fuego.

En operativos de tránsito se impusieron 1,229 infracciones, 309 por exceso de velocidad.

También se sancionó a 15 conductores por embriaguez comprobada y a otros 15 por hablar por celular mientras conducían. Unos 83 vehículos fueron remolcados con grúa.

La Policía no detalló en qué puntos del país se concentraron las aprehensiones ni los resultados de los allanamientos.