La Policía desarrolla recorridos de seguridad en locales comerciales

La Policia Nacional de Panama informó que unidades policiales realizaron recorridos en distintos locales comerciales a nivel nacional, con el objetivo de escuchar las inquietudes de propietarios y colaboradores, así como reforzar las estrategias de prevención.

En un comunicado, señalaron que durante la jornada los agentes brindaron recomendaciones y orientaciones en materia de seguridad para prevenir hechos delictivos. Además, destacaron que se fortaleció la comunicación directa con el sector comercial y se promovió la cultura de la denuncia como herramienta para combatir el delito.

Según la entidad, estas acciones, forman parte de su compromiso de mantener una presencia activa en las comunidades y garantizar entornos más seguros tanto para comerciantes como para la ciudadanía en general.