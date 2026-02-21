Nacionales

La Policía desarrolla recorridos de seguridad en locales comerciales

La Policía desarrolla recorridos de seguridad en locales comerciales
Redacción Web
21 de febrero de 2026

La Policia Nacional de Panama informó que unidades policiales realizaron recorridos en distintos locales comerciales a nivel nacional, con el objetivo de escuchar las inquietudes de propietarios y colaboradores, así como reforzar las estrategias de prevención.

En un comunicado, señalaron que durante la jornada los agentes brindaron recomendaciones y orientaciones en materia de seguridad para prevenir hechos delictivos. Además, destacaron que se fortaleció la comunicación directa con el sector comercial y se promovió la cultura de la denuncia como herramienta para combatir el delito.

Según la entidad, estas acciones, forman parte de su compromiso de mantener una presencia activa en las comunidades y garantizar entornos más seguros tanto para comerciantes como para la ciudadanía en general.

Tags:
Policía
|
vigilancia
|
Recorridos
|
comercios
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR