La Policía Nacional informó que aprehendió a 212 personas durante las últimas 24 horas en operativos realizados en el marco del Plan Firmeza.

De acuerdo con el reporte oficial, 147 personas fueron aprehendidas mediante oficio, 45 por faltas administrativas, 12 en flagrancia y ocho por presunto microtráfico.

Como parte de las acciones de seguridad, las unidades policiales realizaron 72 diligencias de allanamiento, en las que decomisaron ocho armas de fuego, 221 municiones y B/.84.00 en efectivo. Además, recuperaron dos vehículos.

En materia de tránsito, las autoridades impusieron 957 boletas por diversas infracciones. Entre las más frecuentes destacan 333 por exceso de velocidad, 27 por circular con luces inadecuadas y 10 por embriaguez comprobada. Asimismo, 72 vehículos fueron removidos con grúa.