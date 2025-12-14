Nacionales

La Policía detiene a 239 personas en 24 horas bajo el “Plan Firmeza”
14 de diciembre de 2025

La Policía Nacional informó que durante las últimas 24 horas se ha logrado la detención de 239 personas en operativos realizados a nivel nacional.

En un comunicado detallaron que se realizaron 30 diligencias de allanamiento, lo que permitió el decomiso de ocho armas de fuego, 253 municiones y tres paquetes de presunta droga.

Además, fueron recuperados 2 vehículos reportados como robados.

En materia de tránsito, la Policía explicó que se colocaron 878 infracciones, de las cuales 145 se dieron por exceso de velocidad y 40 por luces inadecuadas. También fueron remolcados 63 vehículos por diversas causas.

