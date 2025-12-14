La Policía detiene a 239 personas en 24 horas bajo el “Plan Firmeza”

La Policía Nacional informó que durante las últimas 24 horas se ha logrado la detención de 239 personas en operativos realizados a nivel nacional.

En un comunicado detallaron que se realizaron 30 diligencias de allanamiento, lo que permitió el decomiso de ocho armas de fuego, 253 municiones y tres paquetes de presunta droga.

Además, fueron recuperados 2 vehículos reportados como robados.

En materia de tránsito, la Policía explicó que se colocaron 878 infracciones, de las cuales 145 se dieron por exceso de velocidad y 40 por luces inadecuadas. También fueron remolcados 63 vehículos por diversas causas.