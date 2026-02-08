La Policía Nacional conmemora 30 años de los programas de vigilancia comunitaria

La Policía Nacional informó que, en el marco de su estrategia de seguridad ciudadana, conmemora los 30 años de los programas de vigilancia comunitaria, destacando como pionero al programa Vecinos Vigilantes, inaugurado en 1996 en la Zona Policial Metro Norte, específicamente en el Residencial Colonial de Las Cumbres.

La entidad detalló que, “desde sus inicios, estos programas han utilizado plataformas digitales como WhatsApp para mantener un canal directo de comunicación entre la comunidad y la Policía, lo que ha permitido fortalecer la coordinación y la prevención del delito”.

Asimismo, recordó que “mediante el Oficio 120 de la Inspectoría General de 1996 se estableció el 8 de febrero como el Día de los Programas de Vigilancia Comunitaria. A partir de esta iniciativa, se han consolidado 16 programas preventivos que, de manera progresiva, se han implementado en distintos sectores del país”.

Según la Policía, “el objetivo principal de estos programas ha sido organizar a la comunidad para colaborar con la institución en la lucha contra la delincuencia, promoviendo la participación ciudadana y la corresponsabilidad en materia de seguridad”.

Finalmente, la entidad enfatizó que “la seguridad no solo se construye con presencia y autoridad, sino también mediante el diálogo y el trabajo conjunto con la ciudadanía, lo que se convierte en una herramienta fundamental para fomentar la confianza mutua, la participación responsable y la convivencia pacífica en barrios y comunidades”.