La Policía Nacional incautó 1,629 paquetes de presunta droga

La Policía Nacional informó que a través de la Dirección Nacional Antidrogas, realizó una intensa persecución que culminó con la aprehensión de dos ciudadanos panameños en el distrito de Arraiján Cabecera y en la vía Centenario, a la altura de Merca Panamá.

Según la Policía, los detenidos se movilizaban en dos vehículos que fueron interceptados durante la acción policial.

En el procedimiento, las unidades decomisaron un total de 1,629 paquetes rectangulares con presunta droga, ocultos en los vehículos.

Los dos hombres junto a la presunta droga incautada fueron trasladados a las autoridades competentes para que se realicen las investigaciones y procesos legales correspondientes.