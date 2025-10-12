La Policlínica Presidente Remón, la “Decana” de la CSS, celebra 70 años

La Policlínica Presidente Remón (PPR), conocida cariñosamente como la “Decana de las policlínicas” de la Caja de Seguro Social (CSS), celebró este 12 de octubre su 70 aniversario.

Inaugurada en 1955 a las 5:00 p.m., en el histórico barrio de Santa Ana, la PPR se erigió como la primera policlínica de la CSS, dotada con la mejor tecnología de la época.

Bautizada en honor al asesinado presidente José Antonio Remón Cantera, los diarios del momento la calificaron como “la altiva guardiana de la salud” y destacaron su equipamiento de punta, incluyendo el equipo de rayos X Imperial, considerado el mejor de su tipo en el mundo. El legado de su misión se preserva en su vestíbulo con el mural “La Bendición de la Seguridad Social”, culminado en 1973 y recientemente restaurado.

Setenta años después, la PPR sigue siendo un referente vital de la atención sanitaria. El Dr. Jorge Ramón Valdés, director médico de la instalación, señaló que la policlínica atiende a más de 110 mil personas al mes, provenientes de áreas como El Chorrillo, Santa Ana, Veracruz, San Felipe y Ancón.

La instalación ofrece una amplia gama de servicios que incluyen medicina general, especialidades como cardiología, psiquiatría y ginecología, y terapias como fonoaudiología y estimulación temprana, demostrando que la “Decana” continúa evolucionando y sirviendo a una población heterogénea en la capital.