La SENNIAF inicia investigación tras difusión de video de adolescente en situación de vulnerabilidad

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) informó que inició una investigación preliminar tras la difusión en redes sociales de un video en el que aparece una adolescente en una situación de “extrema vulnerabilidad”.

La directora general de la institución Lilibeth Cárdenas realizó una visita al centro educativo donde estudia la menor involucrada en el caso.

Según detalló la entidad, durante la visita se sostuvo una reunión con las autoridades del plantel para coordinar acciones orientadas a garantizar la atención integral y la protección de los derechos de la adolescente.

“La SENNIAF inició una investigación preliminar para determinar las circunstancias que rodean este hecho y adoptar las medidas correspondientes en el marco de la protección integral de la menor”, señaló la institución en un comunicado.

La entidad agregó que durante el encuentro “se conversó sobre el caso y se coordinó con las autoridades del plantel las acciones necesarias para garantizar la atención integral y la protección de sus derechos”.

El caso guarda relación con la divulgación en redes sociales de un video en el que una niña permanecía sobre el techo de un colegio privado y tuvo que ser auxiliada por miembros del Cuerpo de Bomberos para descender.