La UNACHI aplica plan de contención de gastos ante crisis económica

La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) implementará un Plan de Contención de Gastos Operativos, aprobado por su Consejo Administrativo, ante la coyuntura económica actual.

El rector de la UNACHI, Absel Navarro Camarena, informó que las disposiciones buscan contener los gastos operativos mientras se mantiene la continuidad de los servicios esenciales de la institución.

En una nota emitida este lunes, 21 de septiembre, se detalló que ntre las medidas, que se aplican de manera inmediata, se encuentra el recorte de viáticos para viajes nacionales y al exterior, así como una reducción en los gastos de publicidad y protocolo de eventos.

La universidad también anunció un mayor control y reducción del uso de teléfonos celulares, además de medidas para disminuir el consumo de energía eléctrica y una reducción sustancial en la utilización de papelería.