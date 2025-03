$!La UNACHI continúa en la palestra por irregularidades

Con la revocación de tiempo completo a docentes, con títulos no acreditados, se ha comprobado la existencia de supuestos delitos de peculado de uso y otras prácticas irregulares en la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI). A esto se suma la destitución de la jefa de Recursos Humanos y la anulación de títulos de dos universidades.

Sobre el tema de los docentes que presentaron títulos de las Universidades American Andragogy University (AAU) y Atlántico International (AIU), sin cumplir con el procedimiento de evaluación de título, Félix Estrada Kapell, presidente de Asociación de Profesores de la UNACHI (APUNACHI), expresó que “eso viene desde hace años, que se ha estado indicando de manera pública que, aparentemente, se habían dado algunas reclasificaciones de manera no apropiada”.

Sin embargo, Estrada Kapell considera que no se ha procedido de manera correcta, porque la decisión solo se les aplicó a cuatro profesores y son más. “Considero que no solamente son 4 docentes los que deben llevar para el patíbulo, porque son muchos más los que en su momento pudieron hacer uso de los títulos que se han considerado como inadecuados. Se debe ser justo y no hacer cacerías de brujas, porque son más 180 los títulos que se otorgaron y posiblemente más, en distintas unidades académicas”, sentenció.

Para el catedrático Miguel Antonio Bernal, las autoridades judiciales deben investigar sobre el tema, porque podrían estar incurriendo en varios delitos, entre ellos el peculado de uso.

“Se confirman las anomalías que se venían perpetrando y se venían denunciado hace años. Hay la comisión de una serie de delitos, que deberían haber sido investigados por el Ministerio Público. Ojalá que ahora, que fue evidenciada esta situación, se actué con todos los procedimientos y peso de la ley”.

El abogado Abdiel González cuestionó “cómo en la UNACHI se permitió darle valor de acreditación a esos diplomas de Hawái, que no estaban acreditados”.

“Llama la atención porque ahora, repentinamente hacen el hallazgo, después de todo el revuelo en esa universidad”, agregó el abogado.