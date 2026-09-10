$!La Unachi pide B/. 28.1 millones para pagar salarios y deudas

La administración de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) requiere B/.28.1 millones para afrontar el pago de planillas y compromisos adquiridos para finalizar el año 2026, reveló el rector de esta casa de estudios, Absel Navarro, durante la sustentación del presupuesto de 2027 en la Asamblea Nacional.

“Todo está paralizado; estamos en un limbo administrativo y considero que no es justo, porque somos una nueva administración que quiere trabajar y demostrar sus resultados”, sostuvo la máxima autoridad universitaria, quien suma apenas una semana en el cargo.

Por su parte, los profesores y administrativos de la institución continúan sin recibir el salario correspondiente a la segunda quincena de agosto de 2026. Hasta el momento, no existe una fecha definida para la acreditación de los fondos, coyuntura que genera una creciente incertidumbre en la comunidad académica.

El docente Félix Estrada-Kapell explicó que ya se cumplen 15 días de retraso en el desembolso de los sueldos. “El calendario de pago en la universidad contempla los días 12 y 26 de cada mes. Estamos por alcanzar la primera quincena de septiembre y aún no hemos cobrado la segunda de agosto”, precisó.

Estrada-Kapell detalló que las deudas con acreedores, compromisos bancarios, gastos de transporte, alimentación y responsabilidades familiares están “a la orden del día”. Advirtió además que esta situación perjudica de forma directa al estudiantado, debido a que muchos profesores que se trasladan a los centros regionales carecen de recursos para movilizarse.

En tanto, el profesor Erick Miranda señaló que aún no se les ha informado sobre una fecha concreta de pago. “Espero que las autoridades del Gobierno brinden una solución inmediata. A la falta de salario se suma la irregularidad en la Caja de Seguro Social, ya que se nos aplica el descuento correspondiente, pero la institución no ha recibido las cuotas”, denunció.