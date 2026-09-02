La Universidad Especializada de las Américas y la CSS firman convenio de colaboración

La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) y la Caja de Seguro Social (CSS) suscribieron este miércoles 2 de septiembre un convenio marco de cooperación, orientado a fortalecer la formación académica de los estudiantes mediante el desarrollo de prácticas profesionales y proyectos de investigación.

De acuerdo con el reporte oficial, el acuerdo permitirá ampliar los escenarios de práctica para los estudiantes de UDELAS, especialmente para quienes cursan carreras vinculadas con el área de la salud, contribuyendo a su preparación profesional y al fortalecimiento de sus competencias en entornos reales de atención.

La rectora de UDELAS, Dra. Nicolasa Terreros, destacó la importancia de este convenio para la institución y para la formación de los futuros profesionales.

“Es un convenio que adquiere un significado muy especial y valioso para nuestra universidad, porque nos permite asegurar los escenarios de práctica para nuestros estudiantes, especialmente para quienes cursan carreras de la Facultad de Ciencias Médicas y Clínicas”, manifestó.

La Dra. Terreros también hizo entrega al director general de la CSS, Dino Mon, del Acuerdo del Consejo Académico N.° 031-2026, del 23 de junio de 2026, mediante el cual UDELAS aprobó un plan complementario especial dirigido a egresados del Técnico en Instrumentación Quirúrgica, que actualmente laboran en la Caja de Seguro Social.

El plan contempla que estos profesionales puedan cursar el Técnico en Enfermería a partir del primer semestre de 2027, en la sede de Panamá. Por su parte, el director general de la CSS, Dino Mon, indicó “estamos muy felices de tener a UDELAS como aliado estratégico”, indicó Mon.