La USMA tiene nuevo rector

El presbítero Jorge E. Rivera-Rodríguez fue elegido rector de la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA) para el período 2025-2030. La información fue divulgada por la Arquidiócesis de Panamá, quien explicó que la decisión fue tomada mediante la votación de los miembros de la Junta de Directores.

“Estamos seguros de que su sólida formación académica, experiencia en la educación católica y vocación pastoral serán un aporte decisivo para la misión que la USMA está llamada a desarrollar en un tiempo de grandes desafíos, pero también de grandes oportunidades”, manifestó Monseñor José Domingo Ulloa como Gran Canciller de la institución educativa.

El arzobispo agregó que “La elección de un Rector no es solamente un acto administrativo. Es un acontecimiento que convoca a toda la comunidad universitaria a renovar su compromiso con la misión que nos inspira desde nuestros orígenes”.

Ulloa hizo un llamado a los profesores: A seguir cultivando la excelencia, la investigación, la formación integral y el acompañamiento humano y ético de nuestros estudiantes. Al personal administrativo: A continuar sosteniendo con profesionalismo, eficiencia y transparencia el funcionamiento diario de la Universidad. A los estudiantes: A vivir con entusiasmo, responsabilidad y liderazgo el privilegio de formarse en esta casa que une fe, ciencia y servicio. A los egresados: A fortalecer el vínculo con su alma mater, aportando su experiencia, conocimientos y presencia en la vida institucional. A los aliados y benefactores: A mantener su confianza y apoyo, indispensables para que la USMA pueda proyectar iniciativas académicas, sociales y pastorales de alto impacto.

“Hoy, más que nunca, necesitamos caminar juntos. La Universidad Católica Santa María La Antigua solo podrá cumplir su misión si toda la comunidad asume con corresponsabilidad el desafío de construir una institución sólida, innovadora, profundamente humana y fiel a su identidad católica”, expresó el sacerdote.

La toma de posesión del nuevo Rector y la presentación del equipo que lo acompañará en su gestión tendrán lugar el 17 de diciembre a las 10:00 a.m. en la Catedral Basílica Santa María de la Antigua.