La UTP inicia segundo semestre de 2026 con cerca de 30 mil estudiantes

La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) informó sobre el inicio formal del segundo semestre académico de 2026, con cerca de 30 mil estudiantes de pregrado y grado en sus sedes y centros regionales del país.

La institución destacó avances en transformación digital, entre ellos la apertura de un Aula de Innovación Abierta en Panamá Pacífico y nuevas opciones de pago en línea para facilitar los trámites estudiantiles.

Asimismo, informó sobre proyectos para incorporar la carrera de Ingeniería en Biotecnología a su oferta académica y el fortalecimiento de áreas como ciberseguridad, ingeniería eléctrica, civil y biomedicina.

Durante la jornada inaugural también fueron reconocidos tres estudiantes del Capítulo de Honor por su desempeño académico.