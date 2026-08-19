Las nuevas medidas que plantea la propuesta para el cierre del BHN

Nuevas funciones para el Miviot y la Caja de Ahorros, la creación de una Dirección del Fondo de Vivienda Nacional y el traspaso de los bienes del Banco Hipotecario Nacional (BHN) al Estado son algunos de los principales cambios que contempla el proyecto de ley que ordena el cierre de esta entidad.

La propuesta, presentada ante el Pleno de la Asamblea Nacional por el ministro del Miviot, Jaime Jované, establece que el cierre de las operaciones del BHN será progresivo y deberá completarse a más tardar el 31 de diciembre del año 2027.

El Miviot asumiría funciones relacionadas con las políticas de vivienda, subsidios y programas de interés social, mientras que la Caja de Ahorros se encargaría del financiamiento hipotecario, la administración de créditos y productos financieros que manejaba el BHN.

El proyecto también crea una Dirección del Fondo de Vivienda Nacional, que tendría entre sus funciones coordinar subsidios, identificar terrenos para proyectos habitacionales y promover alianzas con el sector privado para la construcción de viviendas de interés social.

Además, los bienes y patrimonio del BHN pasarían a ser bienes de la Nación adscritos al Miviot y serían destinados exclusivamente a proyectos habitacionales de interés social.