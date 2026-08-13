Las obras de saneamiento alcanzan 84.68 % de avance

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> El Programa inició en el año 2001 bajo el nombre de Programa de Saneamiento de la Ciudad y la Bahía de Panamá. En 2016 evolucionó a Programa Saneamiento de Panamá, ampliando su alcance hacia Panamá Oeste e incorporando formalmente el componente de Operación y Mantenimiento del sistema. <span class="mln_uppercase_mln">Su misión es mejorar la calidad de vida de la población y las condiciones sanitarias y ambientales mediante un sistema integral para la recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales. </span><span class="mln_uppercase_mln">Entre sus objetivos están recuperar ríos y quebradas contaminados, minimizar riesgos para la salud pública, ampliar el alcantarillado sanitario y contribuir al desarrollo urbano, social, económico y ambiental sostenible. </span>