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Las obras de saneamiento alcanzan 84.68 % de avance

El programa proyecta beneficiar a cerca de 2.5 millones de habitantes hacia el año 2050, con infraestructura sanitaria sostenible

Las obras de saneamiento alcanzan 84.68 % de avance
Cortesía | Trabajadores instalando una tubería de gran tamaño bajo una carretera.
Las obras de saneamiento alcanzan 84.68 % de avance
Cortesía | Planta de tratamiento de aguas residuales de Juan Díaz.
Las obras de saneamiento alcanzan 84.68 % de avance
Cortesía | Personal trabaja en los túneles.
13 de agosto de 2026

El Programa Saneamiento de Panamá, adscrito al Ministerio de Salud, informó a través de su oficina de prensa sobre los principales avances y áreas de trabajo que desarrolla actualmente en la ciudad de Panamá y Panamá Oeste, como parte de una de las mayores inversiones del país en salud pública y recuperación ambiental.

En la ciudad de Panamá, uno de los proyectos estratégicos es el Diseño y Construcción del Colector Principal del Río Matasnillo, con 64 % de avance físico global y unos 8 kilómetros de extensión. La obra incluye pozos, microtúneles e interconexiones sanitarias para captar tuberías antiguas o colapsadas que descargan aguas residuales directamente al río.

Los trabajos se ejecutan en Betania, Pueblo Nuevo, Bella Vista y San Francisco, con tecnología de microtunelación entre 6 y 16 metros bajo tierra, para reducir afectaciones en superficie. Hay 27 pozos activos, 22 ya excavados, y están contempladas 18 interconexiones sanitarias.

Esta obra beneficiará directamente a más de 68,000 habitantes. En términos generales, la primera etapa del Plan Maestro de la ciudad de Panamá alcanza un 84.68 % de avance.

En Panamá Oeste se desarrollan alrededor de nueve proyectos en distintas fases, enfocados en ampliar redes de alcantarillado y sistemas de tratamiento en Arraiján y La Chorrera.

El Plan Maestro de esta región se encuentra en su primera etapa con un avance de 9.53 %. A futuro, el Programa proyecta beneficiar a cerca de 2.5 millones de habitantes hacia el año 2050 con infraestructura sanitaria moderna y sostenible. Al cierre de 2025, la inversión acumulada alcanzaba aproximadamente US$1,754 millones.

25
años de trabajos en el proyecto de saneamiento.
Impacto de la obra evidente

ml | La oficina de prensa señaló que la última medición integral de calidad de agua corresponde a 2021 y que actualmente se trabajan los términos de referencia para un nuevo estudio.

No obstante, destacó impactos importantes: la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Juan Díaz y de redes, colectoras e interceptores han permitido reducir significativamente la descarga directa de aguas residuales sin tratamiento hacia los ríos urbanos y la Bahía de Panamá.

También se han reportado disminución de malos olores y menor presencia de animales en las costas marinas.

Orígenes y evolución del proyecto

ml | El Programa inició en el año 2001 bajo el nombre de Programa de Saneamiento de la Ciudad y la Bahía de Panamá. En 2016 evolucionó a Programa Saneamiento de Panamá, ampliando su alcance hacia Panamá Oeste e incorporando formalmente el componente de Operación y Mantenimiento del sistema.

Su misión es mejorar la calidad de vida de la población y las condiciones sanitarias y ambientales mediante un sistema integral para la recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales.

Entre sus objetivos están recuperar ríos y quebradas contaminados, minimizar riesgos para la salud pública, ampliar el alcantarillado sanitario y contribuir al desarrollo urbano, social, económico y ambiental sostenible.

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