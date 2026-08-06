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Las relaciones Panamá-Israel en su mejor momento, embajador Cohen

Las relaciones Panamá-Israel en su mejor momento, embajador Cohen
Embajada de Israel | Mattanya Cohen, embajador de Israel en Panamá, presentó el balance de su gestión diplomática al cumplirse un año de haber asumido el cargo.
Las relaciones Panamá-Israel en su mejor momento, embajador Cohen
ML | A su llegada al país.
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ML | Donación de máquina.
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ML | Con voluntarios.
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ML | Gira en Bocas del Toro.
Zulema Emanuel
06 de agosto de 2026

Al cumplirse su primer año de gestión diplomática en Panamá, el embajador de Israel, Mattanya Cohen, afirmó que las relaciones bilaterales atraviesan uno de sus mejores momentos históricos en los ámbitos político, económico, cultural y de cooperación internacional. Entre los hitos de este periodo, destacó la visita histórica del presidente israelí, la primera en 78 años de relaciones diplomáticas.

Ante un escenario internacional complejo marcado por tensiones en Medio Oriente y el conflicto frente a las amenazas del régimen de Irán, el diplomático resaltó el respaldo recibido por el gobierno panameño. El embajador agradeció la apertura de las autoridades y enfatizó la necesidad de comunicar la verdad de su país: “Gracias a Dios. Aquí en Panamá las autoridades, más que todo la Cancillería, entienden esta posición y cuando necesitaba llegar, explicar y hablar sobre la situación, me recibieron y recibí todo el apoyo del gobierno panameño”.

En materia de innovación y tecnología, Cohen reiteró la visión de Panamá como un hub logístico y estratégico clave para conectar con el continente, impulsando la transferencia de conocimientos mediante becas y soluciones hídricas avanzadas. Al respecto de los desafíos sobre el recurso vital, puntualizó: “En mi opinión, no hay problema de agua en Panamá. Ustedes tienen lluvias... El problema es manejo de agua, purificación de agua y todo lo que tiene que ver con eso y las tecnologías que tiene Israel y que puede ofrecer a Panamá son increíbles”.

Una visita histórica

ml | Mattanya Cohen recordó la visita a Panamá del presidente de Israel, Isaac Herzog, el pasado 6 de mayo de 2026. “La primera visita de un presidente israelí en Panamá en los últimos 78 años desde que tenemos relaciones diplomáticas. En la reunión, entre los dos presidentes y las delegaciones, hablamos de muchos temas de cooperación, agua, tecnologías, seguridad, agricultura y otros”.

Soluciones en materia de agua

ml | El diplomático israelí, Mattanya Cohen, resaltó las donaciones de equipos israelíes como el Watergen, capaces de producir agua potable a partir de la humedad del aire, el cual beneficia a comunidades e instalaciones de salud en diferentes regiones del país. Asimismo, destacó la donación de un sistema de NUF, el cual puede potabilizar el agua sin necesidad de equipos de electricidad.

Empieza una nueva edición

ml | Durante su balance de gestión, el embajador Mattanya Cohen anunció que este viernes empieza una nueva edición del programa Héroes por la vida, en el cual jóvenes israelíes viajan a Panamá para realizar voluntariado durante dos semanas. Explicó que se dividirán en dos grupos, uno estará en San Miguelito y el otro, en El Chorrillo. Por otro lado, vendrá una delegación de cinco médicos israelíes.

Recorrido por las provincias

ml | Al repasar sus recorridos por el interior del país y su experiencia personal, el embajador destacó los atractivos turísticos nacionales y la sólida oferta gastronómica disponible. Mattanya Cohen contó que ha visitado seis provincias: Bocas del Toro, Colón, Herrera, Los Santos y otras. Asimismo, destacó que está orgulloso del desarrollo que han realizado sus compatriotas en el área de playa Venado y en Pedasí.

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