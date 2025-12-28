Línea 2 del Metro detenida por usuario en la vía

Línea 2 del Metro detenida por usuario en la víaEl Metro de Panamá informó que la Línea 2 fue detenida temporalmente debido a la presencia de una persona en la zona de vía en la estación Cerro Viento.'Hemos activado los protocolos de seguridad y nuestro personal se encuentra atendiendo la situación. Ofrecemos disculpas por los inconvenientes ocasionados y agradecemos su comprensión', informó la empresa.Mientras se restablece el servicio en la Línea 2, el servicio comercial se ofrece de forma parcial, desde la estación San Miguelito hasta El Crisol y desde la Estación de Pedregal hasta Nuevo Tocumen.