Lluvias persisten en Panamá: Sinaproc mantiene vigilancia

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informa que las lluvias continúan afectando varias regiones de Panamá.

Las zonas bajo vigilancia incluyen Panamá, Panamá Oeste, Colón, Chiriquí, Coclé, Bocas del Toro, Comarca Ngäbe Buglé y Veraguas.

Debido a las condiciones climáticas adversas, se mantiene la suspensión de pagos de programas sociales en Darién y la Comarca Emberá Wounaan.

El aviso de vigilancia se mantiene hasta mañana.

El Sinaproc recomienda a la población:

- Mantenerse informada sobre las condiciones climáticas

- Evitar áreas vulnerables y zonas de deslizamiento

- No cruzar ríos crecidos o corrientes de agua

- Seguir las instrucciones de las autoridades locales

- Preparar un kit de emergencia con suministros básicos.