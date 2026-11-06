Lluvias significativas continuarán este viernes: Sinaproc advierte riesgo de crecidas y deslaves

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene vigilancia y monitoreo preventivo ante la extensión del aviso por lluvias significativas hasta las 11:59 p.m. de este viernes 6 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, la incidencia de la vaguada monzónica y de sistemas de baja presión, ubicados al norte del país y al suroeste de Costa Rica, favorecerá el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, generando condiciones atmosféricas inestables y precipitaciones en diferentes regiones del territorio nacional, principalmente en las zonas central y occidental.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) prevé acumulados de lluvia moderados, entre 120 y 200 milímetros, en las provincias de Chiriquí, Veraguas, Coclé, la península de Azuero y la comarca Ngäbe-Buglé. En el resto del país se esperan acumulados bajos, inferiores a 119 milímetros.

Estas condiciones meteorológicas podrían incrementar la saturación de los suelos, con la posibilidad de un aumento en los niveles de los ríos y quebradas, crecidas repentinas y deslizamientos de tierra, especialmente en sectores de las regiones central y occidental.

Por lo anterior, el Sinaproc recomienda evitar cruzar afluentes y áreas inundadas, tanto a pie como en vehículos; mantenerse alejado de las orillas de los cauces y de las zonas propensas a anegamientos; identificar rutas de evacuación y zonas seguras; estar atento a posibles deslaves, y abstenerse de realizar actividades recreativas en ríos, playas y otros sectores vulnerables mientras persistan las precipitaciones.

La institución continúa con la supervisión de las condiciones atmosféricas e hidrológicas y exhorta a la ciudadanía a no bajar la guardia, adoptar medidas preventivas, seguir las pautas de las autoridades e informarse a través de las cuentas oficiales del Sinaproc y del IMHPA. Para reportar cualquier situación de emergencia, se encuentran disponibles las líneas 520-4426 y 911.