Lluvias y tormentas afectarán varias provincias

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá emitió un aviso de vigilancia ante el incremento de las lluvias, tormentas eléctricas y oleajes en distintos puntos del país, debido al paso de la primera onda tropical de la temporada y la activación de varios sistemas atmosféricos.

Según el informe, las condiciones climáticas podrían mantenerse hasta las 11:59 p.m. del 19 de mayo de 2026, afectando provincias como Bocas del Toro, Veraguas, Chiriquí, Colón, Coclé, Panamá, Panamá Oeste, Darién, Herrera y Los Santos, además de las comarcas Ngäbe Buglé, Guna Yala y Emberá.

Las autoridades meteorológicas explicaron que esta inestabilidad atmosférica generará eventos de lluvias significativas acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento. También se estiman acumulados diarios entre 20 y 75 milímetros de lluvia, mientras que en un periodo de tres días podrían registrarse entre 60 y 225 milímetros.

El aviso también advierte sobre posibles crecidas repentinas de ríos, desprendimiento de objetos vulnerables y descargas eléctricas de nube a tierra, por lo que exhortaron a la población a mantenerse atenta y seguir las recomendaciones de los estamentos de seguridad.

En cuanto a las condiciones marítimas, el IMHPA mantiene vigilancia por oleajes en el Caribe panameño, provocados por vientos alisios acelerados en la cuenca del mar Caribe.

Aunque indicaron que existen condiciones favorables para actividades marítimas en algunos sectores, recomendaron precaución a bañistas y embarcaciones artesanales debido al incremento del oleaje y el riesgo en zonas costeras.

Los meteorólogos Rafael Morán y Emanuel Velásquez señalaron que ambos sectores marítimos del país permanecerán bajo monitoreo mientras continúe la influencia de estos sistemas atmosféricos.