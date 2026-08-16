Lluvias y tormentas eléctricas dejan afectaciones y víctimas fatales en Chiriquí

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) reportó múltiples afectaciones en la provincia de Chiriquí tras las fuertes lluvias, ráfagas de viento y tormentas eléctricas registradas en las últimas horas. Entre los daños se incluyen caída de árboles, obstrucción de vías, daños en tendidos eléctricos y afectaciones a viviendas y vehículos.

En Zapotal, corregimiento de San Lorenzo, se registró un incidente por descarga eléctrica que dejó personas fallecidas y heridas, según el reporte del SINAPROC.

Las autoridades competentes realizan las diligencias correspondientes.

Los estamentos de emergencia mantienen el monitoreo y las labores de atención y despeje en la zona.