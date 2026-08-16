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Lluvias y tormentas eléctricas dejan afectaciones y víctimas fatales en Chiriquí

Lluvias y tormentas eléctricas dejan afectaciones y víctimas fatales en Chiriquí
Cortesía | Personal del Sinaproc en operativos.
Redacción Web
16 de agosto de 2026

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) reportó múltiples afectaciones en la provincia de Chiriquí tras las fuertes lluvias, ráfagas de viento y tormentas eléctricas registradas en las últimas horas. Entre los daños se incluyen caída de árboles, obstrucción de vías, daños en tendidos eléctricos y afectaciones a viviendas y vehículos.

En Zapotal, corregimiento de San Lorenzo, se registró un incidente por descarga eléctrica que dejó personas fallecidas y heridas, según el reporte del SINAPROC.

Las autoridades competentes realizan las diligencias correspondientes.

Los estamentos de emergencia mantienen el monitoreo y las labores de atención y despeje en la zona.

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