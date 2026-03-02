Localizan sano y salvo a hombre extraviado mientras realizaba senderismo en Capira

Un hombre de 39 años, de nacionalidad extranjera, fue ubicado sano y salvo luego de extraviarse mientras realizaba senderismo en el Cerro La Cruz, distrito de Capira, informaron los Bomberos de Panamá.

De acuerdo con el reporte, el ciudadano se desorientó tras separarse del grupo con el que efectuaba la actividad recreativa, por lo que se dio aviso inmediato a los estamentos de emergencia, activándose el protocolo de búsqueda y rescate.

Al lugar acudió personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, en conjunto con unidades de la Policía Ecológica, quienes iniciaron labores de rastreo en la zona. Tras las acciones de búsqueda, el senderista fue localizado y trasladado al punto de encuentro.

Una vez en el sitio, fue evaluado por personal paramédico, del Servicio de Atención Médica Prehospitalaria (SAMER) determinándose que se encontraba en condición estable.