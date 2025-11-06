Luz verde para el hospital regional de Panamá Norte: Alcaldía cede terrenos al MINSA

Un anuncio significativo para los más de 600 mil habitantes de Panamá Norte se concretó tras la firma de un convenio interinstitucional entre la Alcaldía de Panamá y el Ministerio de Salud (MINSA) para la construcción del Hospital Regional de Panamá Norte.

La noticia, revelada por la Alcaldía en la red social X, destaca la cesión de 6.7 hectáreas de terrenos de uso de administración al MINSA para que pueda iniciar la obra.

El alcalde Mayer Mizrachi subrayó que este logro es resultado del trabajo conjunto con los diputados del circuito 8-5 y las Juntas Comunales de la zona.

“Son 6.7 hectáreas que estamos cediendo uso de administración al MINSA, con más de 30 años, con el propósito de que ellos puedan avanzar de una vez con la construcción de un hospital, que por 15 años se les ha estado prometiendo a los más de 600 mil habitantes del área norte”, afirmó el alcalde Mizrachi.

El alcalde explicó que los terrenos no tenían un propósito definido cuando fueron comprados y que la Alcaldía ha decidido ceder su uso “sin cobrarle ni un dólar al estado”, enfocándose en el objetivo mutuo de servir a la ciudadanía.

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, agradeció el liderazgo del alcalde Mizrachi y su decisión de “ayudarnos a hacer realidad un hospital que viene arrastrándose hace desde hace decenas de años”.