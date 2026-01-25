Mañana llegan helicópteros Black Hawk para entrenamientos conjuntos entre Estados Unidos y Panamá

Cuatro helicópteros Black Hawk (dos HH-60 y dos UH-60) arribarán al país mañana, 26 de enero, para participar en los entrenamientos que realizará personal especializado del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), junto a infantes de Marina de los Estados Unidos. Las actividades se llevarán a cabo en la base Almirante Cristóbal Colón y en la base naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez, según informó el Ministerio de Seguridad Pública.

“Junto con los ejercicios PANAMAX, estos entrenamientos contribuyen a fortalecer las capacidades de operación de los estamentos de seguridad del Estado para la protección del Canal de Panamá y los intereses nacionales”, detalla el comunicado de la entidad.

Este entrenamiento forma parte de las actividades de cooperación bilateral entre Panamá y Estados Unidos.