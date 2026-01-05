Mantienen detenido a expresentante del Carate

En audiencia de revisión de medidas, se mantuvo la medida de detención provisional impuesta a un exrepresentante, de la Junta Comunal del Carate en Las Tablas, luego de la oposición de la fiscalía Anticorrupción a que se otorgue una medida distinta a la detención provisional, según un comunicado del Ministerio Público.

el exfuncionario fue imputado por peculado agravado por la malversación de B/.454,184.30 relacionado a las irregularidades en la gestión de fondos del Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS), donde se denunciaron inconsistencias y falta de justificación en el uso de grandes sumas de dinero que debían ser utilizadas para beneficio de las comunidades.