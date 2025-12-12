Mantienen operativo en busca de responsables del asesinato de un teniente en Caimitillo

El director general de la Policía Nacional (PN), Jaime Fernández, informó que mantienen operativos en diversos sectores del corregimiento de Caimitillo, tras la pista de las personas implicadas en el hecho donde falleció el Capitán Post Morten José Isaza, en tarde de este viernes.

Las unidades de inteligencia, Bloque de Búsqueda, Alfa, Dirección de Investigación Judicial en conjunto con funcionarios del Ministerio Público se encuentran realizando diligencias y patrullajes en áreas boscosas para ubicar a los responsables.

La Policía Nacional instó a la ciudadanía que, de contar con información veraz, favor comunicarse a la línea 104.

“Su información será tratada de manera confidencial”, destacaron.