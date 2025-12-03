Martínez-Acha: “Queremos que en Venezuela exista democracia”

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, reiteró la posición de Panamá sobre la vigencia de la democracia en Venezuela. “Queremos que en Venezuela exista democracia y que se respete la voluntad del pueblo”, afirmó.

Según el reporte oficial de cancillería, el Gobierno Nacional reconoció al líder venezolano, Edmundo González Urrutia, como ganador de las elecciones presidenciales de julio del 2024 y Panamá es depositario de las actas de votación que avalan ese triunfo.

El presidente José Raúl Mulino anunció que acompañará el próximo 10 de diciembre, junto a otros gobernantes latinoamericanos, a la líder opositora venezolana, María Cristina Machado, para recibir en Oslo, Noruega, el Premio Nobel de la Paz.

Sobre la posibilidad de que el Gobierno de Taiwán, solicite la apertura de una oficina comercial en Panamá, el canciller Martínez-Acha Vásquez dijo que “eso no está sobre la mesa en este momento”.

Acerca de la adhesión de Panamá al Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el ministro Martínez-Acha Vásquez informó que la cumbre programada para diciembre se pospuso para enero próximo ocasión en la que el país hará oficial su integración a ese club que integra a unos 300 millones de consumidores.

Las declaraciones del jefe de la diplomacia panameña se dieron en medio del inicio de los trabajos del nuevo hospital de mascotas que impulsa el presidente Mulino, una ceremonia que contó con la presencia del mandatario, la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, ministros, viceministros, autoridades gubernamentales, directores de instituciones, representantes de fundaciones de bienestar animal e invitados especiales.