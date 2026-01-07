Martínez-Acha se refiere a la crisis de Venezuela

Ante la situación política que atraviesa Venezuela, el canciller de la República, Javier Martínez-Acha, señaló que “Panamá ha sido coherente en la defensa de la democracia. No queda duda de que el ganador de las elecciones de 2024 en Venezuela fue Edmundo González, y tampoco existe duda de que la líder moral es la señora María Corina Machado”. “Deseamos que se respete la soberanía popular del pueblo venezolano, soberanía que tenemos el honor de custodiar en el Banco Nacional de Panamá”, expresó.

Asimismo, Martínez-Acha destacó que cualquier solución a la crisis venezolana “debe surgir desde el interior del país, impulsada por la inmensa mayoría del pueblo, y que dicho proceso debe concluir en un verdadero ejemplo democrático”.

El ministro de Relaciones Exteriores también indicó que el presidente de la República ha mantenido conversaciones con sus homólogos del continente, quienes, desde la diversidad ideológica, coinciden en la búsqueda de consensos que permitan alcanzar una Venezuela libre para todos, plenamente insertada en la comunidad de naciones como un par igual.

En relación con la postura de Estados Unidos, Martínez-Acha precisó que “no puedo pronunciarme en nombre de ese país, aunque reconozco que la decisión tomada el pasado sábado es compleja y podría tener distintas consecuencias”.