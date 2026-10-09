Más de 11 mil municiones de fusil incautadas en Portobelo

En un contundente operativo antidrogas y de seguridad ejecutado en la provincia de Colón, unidades de la Unidad Táctica de Operaciones Antidrogas (UTOA) de la Policía Nacional, en una acción coordinada con el Ministerio Público, lograron el decomiso de un cargamento compuesto por 11,402 municiones calibre 5.56, diseñadas para fusiles M4.

El material bélico se encontraba meticulosamente almacenado y oculto dentro de siete tanques plásticos ubicados en el distrito de Portobelo.

Las investigaciones siguen en curso

Tras el hallazgo, tanto los indicios como las más de 11 mil municiones fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes, las cuales ya han iniciado las investigaciones correspondientes para determinar la procedencia del cargamento y dar con los posibles grupos o redes criminales vinculados a este acopio de armas.

Por su parte, la Policía Nacional de Panamá reafirmó su compromiso de mantener activos los patrullajes preventivos y las labores de inteligencia operativa con el objetivo de salvaguardar la seguridad ciudadana y preservar la paz social en toda la provincia de Colón y el resto del país.