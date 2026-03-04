Más de 22 millones de pasajeros usaron MiBus en el primer bimestre de 2026

La empresa Transporte Masivo de Panamá (MiBus) informó cifras operativas de febrero de 2026, en el cual el sistema movilizó 22,343,391 pasajeros, superando las proyecciones iniciales y los indicadores del mismo periodo del año pasado.

Se detalló que, en febrero, MiBus transportó 10,759,194 usuarios, lo que representa un incremento del 6% frente a febrero de 2025. Esto se suma a los 11.5 millones de pasajeros registrados en enero, consolidando un primer bimestre al alza.

Para atender este aumento, la empresa incrementó su operación respecto al año previo. En febrero se realizaron 252,241 viajes, un 20% más que en el mismo mes de 2025. Además, la flota recorrió 5.5 millones de kilómetros comerciales, equivalente a un aumento del 13% en desplazamiento, lo que permitió mejorar la frecuencia en rutas de mayor demanda.

Durante el periodo se implementaron ajustes operativos específicos. En la Zona Norte se habilitó un nuevo retorno de herradura en Ciudad Bolívar, reduciendo tiempos de recorrido hacia el centro de la ciudad. En San Miguelito, las rutas de Santa Librada trasladaron su punto de inicio y fin a la Zona Paga Torrijos Carter, reforzando la regulación de flota en un punto crítico. También se extendió la ruta E618 hasta Yappy Park y se ajustó la ruta T582 hacia la Zona Paga Metro Cerro Viento-I.

En materia de conectividad digital, 272,067 pasajeros utilizaron el servicio de Wi-Fi gratuito en las Zonas Pagas, generando 282,459 sesiones de navegación. Además, como parte del proceso regular de rotación y fortalecimiento del personal, MiBus efectuó 65 contrataciones de operadores y personal operativo y de mantenimiento.