$!Más de 3,000 voluntarios del Cuerpo de Paz han servido en nuestro país

El Cuerpo de Paz celebró su 65 aniversario con una recepción en Panamá, destacando más de seis décadas de cooperación en comunidades rurales del país.

La organización, creada en 1961 por el presidente de Estados Unidos John F. Kennedy, mantiene presencia en Panamá desde 1963, apoyando proyectos de desarrollo local junto a líderes comunitarios e instituciones.

Durante la actividad, el director del programa en Panamá, Matthew Carlson, resaltó el impacto del voluntariado. Más de 3,000 voluntarios estadounidenses han servido en Panamá, principalmente en comunidades rurales y comarcas indígenas.

Actualmente, el programa cuenta con 114 voluntarios distribuidos en seis provincias y la comarca Ngäbe-Buglé, los cuales trabajan en salud, desarrollo juvenil, educación, sostenibilidad agrícola, medioambiente y apoyo a organizaciones no gubernamentales.