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Más países activan apoyo humanitario para Panamá

Estados Unidos fue uno de los primeros países en responder tras el sismo del 9 de octubre. Costa Rica e Israel se han sumado con ayuda médica y humanitaria, mientras Colombia ha manifestado su disposición de colaborar

Más países activan apoyo humanitario para Panamá
Más países activan apoyo humanitario para Panamá
ML | Instalación de carpas de gran capacidad.
Más países activan apoyo humanitario para Panamá
Thaylin Jiménez
14 de octubre de 2026

Diversos países y organismos internacionales han expresado su solidaridad y ofrecido ayuda a Panamá tras el sismo registrado el pasado 9 de octubre, que provocó daños en viviendas, edificios e infraestructuras, principalmente en las provincias centrales.

Entre los países que han manifestado su disposición de colaborar se encuentran Estados Unidos, Israel, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Chile, Corea del Sur y Ecuador. Sin embargo, las contribuciones concretas varían entre los gobiernos, ya que algunos han enviado asistencia y otros han expresado su disposición de apoyar.

Estados Unidos figura entre los países que han brindado apoyo operativo para atender la emergencia, con el traslado de suministros y recursos destinados a las zonas afectadas.

Por su parte, Costa Rica anunció el envío de una misión médica de emergencia, según informó su presidenta, Laura Fernández Delgado. La asistencia contempla dos módulos asistenciales, plantas eléctricas, sistemas de agua y saneamiento, además de personal médico, de enfermería y especialistas en logística. Israel también se sumó a la asistencia humanitaria mediante la entrega de agua potable y alimentos en Playa Venao, en coordinación con la Alcaldía de Panamá y miembros de la comunidad israelí. La distribución fue encabezada por el embajador israelí en Panamá, Mattanya Cohen, por instrucción del canciller Gideon Sa’ar.

En tanto, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, expresó su solidaridad con Panamá y manifestó la disposición de su país de colaborar en la atención de la emergencia.

UNICEF estima que 38,000 personas, entre ellas 8.300 niños, necesitan asistencia humanitaria tras el terremoto
El terremoto de magnitud 7.5 causó daños en viviendas, escuelas, centros de salud e infraestructuras esenciales
Apoyo de organismos

ml | Organismos internacionales también se han sumado a los esfuerzos de asistencia en Panamá. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) movilizó 30 toneladas de artículos de ayuda humanitaria, entre ellos tiendas de campaña, mantas, mosquiteras y utensilios de cocina, destinados a apoyar a las personas afectadas por la emergencia. Por su parte, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) anunció una donación de 250 mil dólares para contribuir a la respuesta ante la emergencia. En tanto, la UNICEF ha puesto 16 tiendas a disposición de las autoridades sanitarias y continúa evaluando las necesidades adicionales para ayudar a mantener los servicios esenciales para niños y adolescentes.

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