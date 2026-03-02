Mayín recibirá la Orden Dr. Belisario Porras en el grado de Gran Cruz

ML | La gobernadora de la provincia de Panamá, Mayín Correa, será condecorada con la Orden Nacional Dr. Belisario Porras en el grado de Gran Cruz, por el presidente de la república, José Raúl Mulino.

La distinción reconoce la excelencia y el servicio al país en campos científico, artístico, literario, humanitario o por trayectoria pública, y lleva el nombre del tres veces presidente considerado “arquitecto” de la moderna república.

Nacida en Macaracas, provincia de Los Santos, Mayín Correa inició su trayectoria política en 1978 como representante del corregimiento de Bella Vista. Se destacó que su rol en la resistencia contra la dictadura de Noriega la llevó al exilio en 1987, tras ser electa legisladora en 1984.